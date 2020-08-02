Закладка памятника прошла в рамках рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко для осмотра нового корпуса инфекционной больницы №23 в Автозаводском районе города.
В Нижнем Новгороде возведут Памятник медикам
Монумент под названием "Три врача" посвящен медикам, принимающим участие в оказании помощи и лечения больным коронавирусом. Модель памятника представляет собой платформу с пьедесталом в виде красного креста, по которой врачи проходят сквозь вирус, что олицетворяет тяжелую борьбу медиков в борьбе с эпидемией.
Идея памятника принадлежит нижегородскому архитектору Дмитрию Пермякову, который стал одним из победителей всероссийского конкурса проектов памятников врачам-героям.
Ввод нового корпуса больницы изначально планировался в июне. Корпус был достроен в срок, однако не было завершено лицензирование. На открытии медработникам нового отделения вручили ключи от 27 новых машин "скорой помощи".
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