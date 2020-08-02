В Нижнем Новгороде возведут Памятник медикам

Монумент под названием "Три врача" посвящен медикам, принимающим участие в оказании помощи и лечения больным коронавирусом. Модель памятника представляет собой платформу с пьедесталом в виде красного креста, по которой врачи проходят сквозь вирус, что олицетворяет тяжелую борьбу медиков в борьбе с эпидемией.

Идея памятника принадлежит нижегородскому архитектору Дмитрию Пермякову, который стал одним из победителей всероссийского конкурса проектов памятников врачам-героям.



Ввод нового корпуса больницы изначально планировался в июне. Корпус был достроен в срок, однако не было завершено лицензирование. На открытии медработникам нового отделения вручили ключи от 27 новых машин "скорой помощи".