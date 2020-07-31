Больничные стационары перестают работать на COVID-19

По словам замгубернатора нагрузка на стационары снижается, и с 1 августа к привычному графику работы вернутся стационары федерального подчинения. Затем из коронавирусного режима будут выходить региональные организации здравоохранения. По данным министра уже сейчас их нагрузка оценивается в 35%, а пациентов в тяжелом состоянии становится все меньше.



Несмотря на разгрузку стационаров, меры поддержки медиков остаются в силе: речь идет о федеральных стимулирующих выплатах за работу в ковидных стационарах, на скорой помощи, а также за риск, связанный с работой с коронавирусными пациентами; и о региональных выплатах сотрудникам, не попавшим под действие федеральных.



"История с COVID-19 пока не закончена. Поэтому крайне важно сохранить комтепенции и знания, которые региональная система здравоохранения приобрела во время пандемии" - подытожил замгубернатора в своей публикации.