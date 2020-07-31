Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram сообщил о снижении количества заболевших COVID-19, как и нагрузка на стационарны в больницах региона.
Больничные стационары перестают работать на COVID-19
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Фото: кадр из сериала "Интерны" на ТНТ
По словам замгубернатора нагрузка на стационары снижается, и с 1 августа к привычному графику работы вернутся стационары федерального подчинения. Затем из коронавирусного режима будут выходить региональные организации здравоохранения. По данным министра уже сейчас их нагрузка оценивается в 35%, а пациентов в тяжелом состоянии становится все меньше.
Несмотря на разгрузку стационаров, меры поддержки медиков остаются в силе: речь идет о федеральных стимулирующих выплатах за работу в ковидных стационарах, на скорой помощи, а также за риск, связанный с работой с коронавирусными пациентами; и о региональных выплатах сотрудникам, не попавшим под действие федеральных.
"История с COVID-19 пока не закончена. Поэтому крайне важно сохранить комтепенции и знания, которые региональная система здравоохранения приобрела во время пандемии" - подытожил замгубернатора в своей публикации.
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