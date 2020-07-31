1,3 млрд рублей федерального бюджета на здоровье реки Волги

Так же в регионе идет разработка еще тридцати проектов систем водоотведения, которые на данный момент проходят госэкспертизу. Благодаря дополнительному бюджету их реализация начнется уже в этом году. Еще 15 очистных сооружений будет введено в эксплуатацию в рамках национального проекта.