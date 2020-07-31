1,3 млрд рублей федерального бюджета на здоровье реки Волги

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе планируется реализация 10 проектов по строительству канализационных сетей и очистных сооружений - в Лукояновском, Ардатовском, Ветлужском, Павловском, Краснооктябрьском, Вачском и Володарском районах, а также в городском округе Перевозском и в Чкаловске.
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По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе планируется реализация 10 проектов по строительству канализационных сетей и очистных сооружений - в Лукояновском, Ардатовском, Ветлужском, Павловском, Краснооктябрьском, Вачском и Володарском районах, а также в городском округе Перевозском и в Чкаловске.
Так же в регионе идет разработка еще тридцати проектов систем водоотведения, которые на данный момент проходят госэкспертизу. Благодаря дополнительному бюджету их реализация начнется уже в этом году. Еще 15 очистных сооружений будет введено в эксплуатацию в рамках национального проекта.
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