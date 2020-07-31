Оксана Кислицына назначена на пост Уполномоченного по правам человека

30 июля ее кандидатура была согласована депутатами Законодательного собрания Нижегородской области по результатам тайного голосования.
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30 июля ее кандидатура была согласована депутатами Законодательного собрания Нижегородской области по результатам тайного голосования.
Оксана Кислицына с 1 июня сложила полномочия председателя региональной избирательной комиссии. До ее назначения должность регионального омбудсмена занимала Надежда Отделкина, которая покинула пост в мае 2020 года.
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