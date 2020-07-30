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Счастливого пути. Дезинфекция в аэропорту Нижнего Новгорода

На входе в международный аэропорт Стригино установили несколько дезинфекционных тоннелей. В рамки встроены датчики движения, которые срабатывают автоматически, распыляя специальный раствор.
 

Тоннели расположены на входе в здание аэропорта и в чистой зоне ожидания вылета и работают пока в тестовом режиме. В качестве средства для дезинфекции используется состав на основе перекиси водорода, который безопасен для здоровья человека и не оставляет следов на одежде и багаже.

Дарья Колосова,
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