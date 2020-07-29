Фестиваль «Место» вновь пройдет в Нижнем Новгороде

О некоторых подробностях предстоящего фестиваля рассказала его куратор Майя Ковальски:

"Сейчас мы дорабатываем программу, поэтому пока не анонсируем районы, в которых будут работать художники. К сожалению, из-за коронавируса мы столкнулись с рядом сложностей. В этом году на фестивали мы хотели представить иностранных художников. Из-за закрытых границ мы не смогли привезти их из Греции, Испании, Франции. Но среди участников будут художники со всей России - из Новосибирска, Перми, Казани и других городов.

Несмотря на все препятствия, в августе масштабные мероприятия уже будут разрешены, и мы намерены провести наш ежегодный фестиваль. Это, конечно, смело для нас. Мы немного переживаем, как все пройдет, и будем принимать необходимые меры безопасности: на лекциях, показах фильмов и мастер-классах будут присутствовать до 30 человек, по предварительной регистрации. Также мы постараемся сделать максимально комфортными для гостей мероприятия и на открытых площадках. В этом году будет создано порядка 25-30 объектов галереи под открытым небом. Официально подготовка работ художниками начнется с 13 августа. Сам фестиваль и активная программа пройдут с 20 по 24 августа.