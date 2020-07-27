«ТОП 50»: живые истории эпохи ковида

«ТОП 50: 2020» – это не конкурс, не гонка за то, чтобы стать лучшим из лучших, а способ показать Нижнему Новгороду лица его новых героев, неравнодушных и активных горожан. Между людьми, работающими на благо города, не может быть конкуренции, а, значит, в этом году мы отменяем голосование!

Каждый номинант – это уже победитель, каждая история заслуживает того, чтобы быть рассказанной, каждое дело, начатое ради общего блага, – это маленький триумф.

Чтобы облегчить для наших читателей навигацию по миру «ТОП 50», мы сохранили привычное деление на номинации: «Город», «Общество», «Искусство», «Литература», «Кино и медиа», «Спорт и путешествия», «Медицина», «Наука и технологии», «Экосреда» и «Бизнес».

В этом году еще одним полноправным героем премии станет сам Нижний Новгород: он будет участвовать в фотосессиях, показывать свое отражение в уличном искусстве, арт-объектах и знаковых локациях, а образы героев создадут ведущие нижегородские дизайнеры.

Мы начнем публиковать интервью премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» уже совсем скоро, в середине августа, а в сентябре проведем церемонию награждения.

Вы узнаете героев Нижнего Новгорода в лицо, познакомитесь с их историями, ведь #важнажизнькаждого