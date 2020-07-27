Музейная набережная появится в Нижнем Новгороде

"Музейная набережная" позволит создать систему взаимодействия музеев как единого комплекса, но с сохранением здоровой конкуренции. Ряд музеев, которые в дальнейшем войдут в проект, уже сейчас взаимодействуют на различных уровнях и работают как культурно-историческая группа. Это Нижегородский кремль , музей современного искусства "Арсенал" , Дом Сироткина – филиал Нижегородского государственного художественного музея, Усадьба Рукавишниковых – главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Государственный Литературный музей А.М.Горького .



В рамках проекта также планируется обновление общественных пространств Верхневолжской набережной и Александровского сада. Благоустройство территории прогулочной набережной и городского парка позволит создать в Нижнем Новгороде полноценный и уникальный музейный кластер.





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