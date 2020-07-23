В этом году мероприятие пройдет 15 августа и будет разделено на три масштабных развлекательных блока - «Смотри», «Гордись» и «Действуй».
Объявлена уникальная программа Дня города в Нижнем Новгороде
В этом году мероприятие пройдет 15 августа и будет разделено на три масштабных развлекательных блока - «Смотри», «Гордись» и «Действуй».
В рамках блока «Смотри» нижегородцы смогут увидеть парад парусов, в котором примут участие 20 парусных яхт с подсветкой полотен. В небе над Нижним будут запущены аэростаты.
Также горожане смогут принять участие в массовой рыбалке. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте охота-нн.рф.
В блоке «Гордись» нижегородским медикам, при участии мотобайкеров, будет вручена «Карта героя» - специальный сертификат на бесплатное посещение музея, планетария или театра. Работники медучреждений смогут воспользоваться «Картами героя» до конца текущего года.
В блоке «Действуй» горожане смогут оказать помощь и поддержку в благоустройстве нижегородских дворов. Акция под названием «Уютный двор» пройдет в сентябре. Но именно в День города, с помощью лотереи, можно будут выбраны дворы, в которых пройдет дальнейшее благоустройство.
Заявку можно оставить на сайте уютныйдворнн.рф с 22 июля по 14 августа.
Несмотря на насыщенную программу, в этом году пришлось отказаться от некоторых праздничных традиций - не планируется проведение концертной программы на площади Минина и массовых мероприятий в парках Нижнего Новгорода. Запуск салюта в честь Дня города еще обсуждается.
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