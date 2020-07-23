Компенсация за локальный туризм

Часть денег, потраченных на отпуск, будет возвращаться в виде кэшбека на карту "Мир" в случае покупки тура в 44 регионах страны с 15 августа по 20 декабря и в 11 других регионах с 1 октября до 20 декабря. При этом, отпуск должен продолжаться не менее пяти дней, а на тур должно быть потрачено не менее 25 тысяч рублей на человека.

Компенсация распространяется и на туристов, которые путешествуют на теплоходе.

Прилагаем список регионов, за которые, по сообщениям Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы получат кэшбек:



- за поездки с 15 августа и 20 декабря

Центральный регион - Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области; На Северо-западе страны Архангельская, Вологодская, Карелия, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская; На Юге России и Кавказе это Астраханская, Волгоградская, Кабардино-Балкария, Ростовская; В Приволжье это Башкирия, Мордовия, Нижегородская, Оренбургская, Пермский, Самарская, Саратовская, Татарстан, Удмуртия, Ульяновская; Свердловская, Тюменская, ХМАО, Челябинская на Урале; Бурятия, Иркутская, Кемеровская, Красноярский, Новосибирская, Хакасия в Сибири; Камчатка, Приморский, Сахалинская, Хабаровский на Дальнем Востоке



- за поездки с 1 октября до 20 декабря

Алтайский Край и Горный Алтай, Калининградская область, Краснодарский край и Ставрополье, Крым и Севастополь, Москва и Подмосковье, Петербург и Ленобласть.

Словом, ждем потока гостей в Нижний, тем более, что экскурсии станут доступнее с новым сервисом City Sighting Russia и сами пакуем чемоданы!