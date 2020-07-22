Глеб Никитин: «Невозможно одновременно бороться с болезнью и жить привычной жизнью»

В регионе наблюдаются положительные тенденции, но решение будет принято лишь по совокупности множества причин и по указанию санитарных врачей.

«Пандемия все еще бушует во всем мире. Все страны с нею борются. В Европе уже вторая волна заражения начинается, снова закрывается бизнес. Невозможно одновременно бороться с болезнью и жить привычной жизнью. Я очень понимаю и очень сочувствую тем, кому особенно нелегко пришлось. Пока мы не можем перейти на второй этап» — сказал Глеб Никитин в своем Instagram.