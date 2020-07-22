Нижегородское Заволжье заявлено в конкурсе на создание туристического кластера

Губернатор Нижегородской области выразил гордость за участие региона во Всероссийском конкурсе и призвал активно поддержать наших участников в голосовании, которое продлиться до 23 июля на сайте по ссылке.



«Развитие экотуризма» - очень современная и перспективная инициатива. Особенно для Нижегородской области - у нас огромный потенциал!" - написал Глеб Никитин в своем Instagram.

В «Нижегородское Заволжье» входят территории Воскресенского района, городского округа Семеновский, городского округа города Бор, государственный природный биосферный заповедник «Керженский», природный парк «Воскресенское Поветлужье», государственный заказник «Килемарский».

«Рогожский парк» (Карамзинский) - крупный ландшафтно-парковый комплекс в Первоймайском районе, который входит в число лучших исторических парков Нижегородской области.