Решение о запуске "наземного метро" было принято Волго-Вятской пригородной пассажирской компанией совместно с правительством Нижегородской области в связи с началом строительства автомобильной развязки в Сормовском районе.
С 1 августа 2020 года стартует движение электричек от станции Починки до станции Варя
На маршрут выйдут 33 пары электричек. Время в пути составит 10 минут. Городские электрички будут доступны пассажирам ежедневно с 5.35 до 22.20. Отправление со станции Починки по расписанию - в 5 минут и 35 минут каждого часа (например, в 7.05, 7.35, 8.05 и т.д.). Отправление со станции Варя - в 20 минут и 50 минут каждого часа (например, 17.20, 17.50, 18.20 и т.д.).Электропоезда также будут останавливаться в центре Сормова (на платформе на улице Щербакова).
Губернатор Нижегородской области уверен, что строительство развязки на ул.Циолковского - это долгожданный проект для всех горожан.
«Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы «Город 800» – центральной части подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Четырехполосная эстакада станет важным наследием 800-летия», – сообщал Глеб Никитин в своем Instagram.
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