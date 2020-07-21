С 1 августа 2020 года стартует движение электричек от станции Починки до станции Варя

На маршрут выйдут 33 пары электричек. Время в пути составит 10 минут. Городские электрички будут доступны пассажирам ежедневно с 5.35 до 22.20. Отправление со станции Починки по расписанию - в 5 минут и 35 минут каждого часа (например, в 7.05, 7.35, 8.05 и т.д.). Отправление со станции Варя - в 20 минут и 50 минут каждого часа (например, 17.20, 17.50, 18.20 и т.д.).Электропоезда также будут останавливаться в центре Сормова (на платформе на улице Щербакова).