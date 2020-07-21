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Пополнение регионального бюджета. Более 20 млрд. рублей на поддержку экономики Нижегородской области

По данным областного правительства, в первом полугодии 2020 года в регион из федерального бюджета поступило 18,9 млрд. рублей.  Эта сумма почти в два раза превышает бюджет, выделенный в прошлом году (9,5 млрд в первом полугодии 2019 года).

 

Большая часть средств была выделена на борьбу с пандемией, восстановление экономики области и реализацию проектов по благоустройству. 
Так, на оказание медицинской помощи пациентам, зараженным COVID-19 получено 1,8 млрд., на стимулирующие выплаты медикам и соцработникам – 3,2 млрд., на выплаты безработным – 0,7 млрд. рублей, на компенсацию потерь по налоговым и неналоговым доходам бюджета – 0,6 млрд. рублей.

До конца года в бюджет Нижегородской области ожидается поступление еще более 33 млрд. рублей федеральных средств. Около 15 млрд рублей из них пойдут на реализацию нацпроектов.

Дарья Колосова,
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