Пополнение регионального бюджета. Более 20 млрд. рублей на поддержку экономики Нижегородской области

Большая часть средств была выделена на борьбу с пандемией, восстановление экономики области и реализацию проектов по благоустройству.

Так, на оказание медицинской помощи пациентам, зараженным COVID-19 получено 1,8 млрд., на стимулирующие выплаты медикам и соцработникам – 3,2 млрд., на выплаты безработным – 0,7 млрд. рублей, на компенсацию потерь по налоговым и неналоговым доходам бюджета – 0,6 млрд. рублей.

До конца года в бюджет Нижегородской области ожидается поступление еще более 33 млрд. рублей федеральных средств. Около 15 млрд рублей из них пойдут на реализацию нацпроектов.