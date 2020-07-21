31 объект благоустроят в Нижнем Новгороде в 2021 году

Также Дмитрий Сивохин сообщил, что средства, сэкономленные в результате подбора подрядчиков, предполагается направить на благоустройства дополнительных объектов.

Среди пространств, попавших в список программы, в частности, указаны Скверы в Сормовском и Автозаводском районах, Лопатинский овраг, лесной массив на территории парка "Швейцария", природно-рекреационная территория вдоль озера Силикатное и другие.