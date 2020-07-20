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Губернатор и замгубернатора Нижегородской области о ситуации с COVID-19

С начала эпидемии в Нижегородской области коронавирус был выявлен у 21 623 человек. На протяжении последних двух месяцев ежедневный прирост заболевших в день стабильно составляет около 200, и ситуация не меняется.

Тем не менее, представители власти продолжают действовать по четкому плану выхода из кризиса, открывая последовательно общественные места и даже разрешая массовые мероприятия.  Как при этом удается сохранить в городе стабильную санитарную обстановку, первые лица города отвечают горожанам напрямую, через личные соцсети.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram так объяснил ежедневное прибавление большого количества заболевших в регионе (в сравнении с другими городами России):
«Мы все делаем так. Больше всего тестируем. Больше тестов - больше выявляемость. И население у нас в области больше, чем в Тульской, Тверской и других регионах». 

 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также сохраняет оптимистический настрой. На днях он посетил Канавинский район, чтобы провести выездное совещание по вопросам благоустройства. В том числе, он зашел в одну из больниц района.
«Заехал и в 9 больницу. В ней лежат больные коронавирусной инфекцией. Застал дежурную медсестру и врача, поговорил с ними. Напряжение явно спало. Больных уже немного, тяжелых нет, аппараты ИВЛ стоят без дела (к счастью!)» - написал в своем Instagram глава области.

Ранее мы уже писали об опровержении губернатором слухов о второй волне самоизоляции.

Дарья Колосова,
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