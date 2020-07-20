Нижегородцев ожидает дождливая неделя

По данным Нижегородского гидрометцентра, с понедельника по среду нас ждет сплошная полоса дождей и ливней, а средняя температура воздуха составит +20 градусов. Только к четвергу немного потеплеет, воздух прогреется до +23 градусов, выглянет солнце. Столбики термометров останутся на отметке +22 - +23 градуса и в выходные.

Ждем новостей о мероприятиях фестиваля Горький Fest на стадионе "Нижний Новгород".