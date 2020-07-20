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Нижегородцев ожидает дождливая неделя

После изнурительной жары в первой половине лета, в Нижний пришли похолодание и осадки. 

По данным Нижегородского гидрометцентра, с понедельника по среду нас ждет сплошная полоса дождей и ливней, а средняя температура воздуха составит +20 градусов. Только к четвергу немного потеплеет, воздух прогреется до +23 градусов, выглянет солнце. Столбики термометров останутся на отметке +22 - +23 градуса и в выходные. 

Ждем новостей о мероприятиях фестиваля Горький Fest на стадионе "Нижний Новгород".

Дарья Колосова,
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