Одиночные пикеты прошли на Большой Покровской

15 июля парк был закрыт для посещения в связи с началом работ по благоустройству. Вокруг проекта постоянно разгораются скандалы, связанные с недовольством горожан и градозащитников.

Сумма контракта на проведение благоустройства парка составила 3,74 млрд рублей, большая часть которой будет выделена из федерального бюджета в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.