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Одиночные пикеты прошли на Большой Покровской

Несколько нижегородцев вышли на одиночные пикеты на улице Большой Покровской. Они выступили против закрытия и реконструкции парка «Швейцария», которую должны провести к 800-летию Нижнего Новгорода. 

15 июля парк был закрыт для посещения в связи с началом работ по благоустройству. Вокруг проекта постоянно разгораются скандалы, связанные с недовольством горожан и градозащитников. 

Сумма контракта на проведение благоустройства парка составила 3,74 млрд рублей, большая часть которой будет выделена из федерального бюджета в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. 

Дарья Колосова,
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