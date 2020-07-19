Несколько нижегородцев вышли на одиночные пикеты на улице Большой Покровской. Они выступили против закрытия и реконструкции парка «Швейцария», которую должны провести к 800-летию Нижнего Новгорода.
Одиночные пикеты прошли на Большой Покровской
15 июля парк был закрыт для посещения в связи с началом работ по благоустройству. Вокруг проекта постоянно разгораются скандалы, связанные с недовольством горожан и градозащитников.
Сумма контракта на проведение благоустройства парка составила 3,74 млрд рублей, большая часть которой будет выделена из федерального бюджета в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.
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