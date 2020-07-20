Герои нашего времени

Благодаря нижегородскому уличному художнику, теперь стену госпиталя украшает огромное изображение площадью 56 квадратных метров.

«Человек не осознает, что он дышит, до того момента, когда перестает дышать», - именно такие строки запечатлел на стенах здания больницы художник Лексус One. На создание граффити ему понадобилось два дня.



«Образ врача, изображенного на рисунке, символизирует героев нашего времени, которые ежедневно и еженощно борются за жизни людей. Мы благодарим каждого из них. Этим арт-объектом мы хотим сказать спасибо врачам за их доблестный труд и еще раз напомнить, что мы вместе», — сказал художник.



Напомним, что в День России, в Нижнем Новгороде, в районе Московского вокзала появилась первая в России уличная картина площадью более 175 квадратных метров, посвященная людям разных профессий и добровольцам, которые помогают бороться с пандемией.