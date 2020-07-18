Обновлена статистика заражения коронавирусом в Нижегородской области

По сообщениям Центра мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией, лишь за последние сутки в России было подтверждено 6406 случаев заражения вирусом в 83 регионах, среди них более 25% являются носителями вируса без клинических проявлений.



Всего в Нижегородской области 21 200 зараженных ковидом. Также в регионе зарегистрировали 7 новых летальных случаев.