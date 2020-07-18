В Нижегородской области держится стабильность по приросту заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки в области выявлено 216 зараженных COVID-19.
Обновлена статистика заражения коронавирусом в Нижегородской области
В Нижегородской области держится стабильность по приросту заболевших коронавирусом.
По сообщениям Центра мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией, лишь за последние сутки в России было подтверждено 6406 случаев заражения вирусом в 83 регионах, среди них более 25% являются носителями вируса без клинических проявлений.
Всего в Нижегородской области 21 200 зараженных ковидом. Также в регионе зарегистрировали 7 новых летальных случаев.
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