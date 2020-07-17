В Нижнем Новгороде запустилась доставка продуктов от Яндекс.Еда из популярных супермаркетов

Подключить доставку с помощью Яндекс.Еда смогут и местные продуктовые магазины, в том числе несетевые. Для многих из них это будет первая возможность выйти в онлайн и начать доставлять продукты своим клиентам. Сервис готов взять на себя и комплектацию заказов в торговом зале - отвечать за сборку будет отдельный специалист - мастер покупок.

Ранее в Нижнем Новгороде заработала Яндекс.Лавка. Самые необходимые продукты доставляют домой и в офис за 10-15 минут с локальных складов. Доставка из популярных супермаркетов от Яндекс.Еда позволит расширить выбор продуктов и товаров для дома для нижегородцев, а скорость доставки увеличится незначительно.