Первым партнером сервиса стала сеть супермаркетов здорового питания “ВкусВилл”. На сегодняшний день доставка осуществляется из пяти магазинов сети. Сотрудничество с Яндекс.Еда позволило клиентам “ВкусВилла” получать заказы в 5 раз быстрее, чем раньше.
В Нижнем Новгороде запустилась доставка продуктов от Яндекс.Еда из популярных супермаркетов
Подключить доставку с помощью Яндекс.Еда смогут и местные продуктовые магазины, в том числе несетевые. Для многих из них это будет первая возможность выйти в онлайн и начать доставлять продукты своим клиентам. Сервис готов взять на себя и комплектацию заказов в торговом зале - отвечать за сборку будет отдельный специалист - мастер покупок.
Ранее в Нижнем Новгороде заработала Яндекс.Лавка. Самые необходимые продукты доставляют домой и в офис за 10-15 минут с локальных складов. Доставка из популярных супермаркетов от Яндекс.Еда позволит расширить выбор продуктов и товаров для дома для нижегородцев, а скорость доставки увеличится незначительно.
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