В региональном правительстве сообщили об отмене обязательной двухнедельной изоляции для граждан России, которые прибыли в страну регулярным рейсом. Глеб Никитин уже внес правки в указ, признав, что мера является необходимой для возобновления нормального ритма жизни в регионе.
Губернатор отменил двухнедельный карантин для тех, кто прибывает в Нижегородскую область из-за рубежа
Прибывших, у которых найдут признаки плохого самочувствия или у кого окажется положительный результат проверочного теста на коронавирус, отправят на обязательных карантин.
«Открытие регулярного авиасообщения требует изменений нормативных актов, которые определяют порядок прибытия на территорию страны и нашего региона в частности. До этого момента все прибывающие должны были проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это не коснется тех, кто прибывает в Россию на регулярных рейсах. Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни. Становится возможным продолжение ряда проектов, реализация которых оказалась поставленной на паузу из-за пандемии» — заявил губернатор Глеб Никитин.
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