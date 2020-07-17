Губернатор отменил двухнедельный карантин для тех, кто прибывает в Нижегородскую область из-за рубежа

Прибывших, у которых найдут признаки плохого самочувствия или у кого окажется положительный результат проверочного теста на коронавирус, отправят на обязательных карантин.

«Открытие регулярного авиасообщения требует изменений нормативных актов, которые определяют порядок прибытия на территорию страны и нашего региона в частности. До этого момента все прибывающие должны были проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это не коснется тех, кто прибывает в Россию на регулярных рейсах. Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни. Становится возможным продолжение ряда проектов, реализация которых оказалась поставленной на паузу из-за пандемии» — заявил губернатор Глеб Никитин.