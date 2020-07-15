Горький fest открывает летний кинотеатр в Нижнем Новгороде

Фестиваль нового российского кино Горький fest проведет серию летних кинопоказов на стадионе “Нижний Новгород”. Кинотеатр под открытым небом можно будет посетить с 19 по 22 июля.
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Фестиваль нового российского кино Горький fest проведет серию летних кинопоказов на стадионе “Нижний Новгород”. Кинотеатр под открытым небом можно будет посетить с 19 по 22 июля.
Все показы будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и предписаний Роспотребнадзора. Бесплатные билеты можно будет получить с 16 июля, воспользовавшись сервисом “Хочу в кино!” на официальном сайте Фестиваля.
Первый показ состоится в воскресенье, 19 июля. Откроется фестиваль премьерой комедии «КРАСОТКА В УДАРЕ». Зрителям фильм представят режиссер Яна Гладких, продюсер Лариса Блажко и исполнительница главной роли Юля Александрова.
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