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В магазинах одежды снова разрешена примерка

10 июля губернатор Нижегородской области внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь в магазинах разрешена примерка не только обуви, но и одежды.

Изменения внесены  в связи с огромным числом обращений не только покупателей , но и представителей бизнеса. По словам главы города для принятия последовательных решений касательно открытия примерочных велась постоянная работа с санитарными службами.

"Правительство региона, безусловно, заинтересовано в максимально полной активизации деловой жизни, но главным приоритетом остается здоровье людей. Мне хочется попросить представителей бизнес-сообщества ответственно подойти к выполнению требований указа" - сообщил губернатор.

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Дарья Колосова,
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