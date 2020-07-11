10 июля губернатор Нижегородской области внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь в магазинах разрешена примерка не только обуви, но и одежды.
В магазинах одежды снова разрешена примерка
Изменения внесены в связи с огромным числом обращений не только покупателей , но и представителей бизнеса. По словам главы города для принятия последовательных решений касательно открытия примерочных велась постоянная работа с санитарными службами.
"Правительство региона, безусловно, заинтересовано в максимально полной активизации деловой жизни, но главным приоритетом остается здоровье людей. Мне хочется попросить представителей бизнес-сообщества ответственно подойти к выполнению требований указа" - сообщил губернатор.
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