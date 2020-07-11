В магазинах одежды снова разрешена примерка

Изменения внесены в связи с огромным числом обращений не только покупателей , но и представителей бизнеса. По словам главы города для принятия последовательных решений касательно открытия примерочных велась постоянная работа с санитарными службами.



"Правительство региона, безусловно, заинтересовано в максимально полной активизации деловой жизни, но главным приоритетом остается здоровье людей. Мне хочется попросить представителей бизнес-сообщества ответственно подойти к выполнению требований указа" - сообщил губернатор.



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