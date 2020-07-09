Нижегородцы могут выбрать имя малышу альпаке

Совсем недавно в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» произошло пополнение в семье альпак Польки и Пушкина, у них родилась милая голубоглазая дочка. И в связи с таким событием директор зоопарка, Владимир Герасичкин, объявил онлайн-конкурс, чтобы любой желающий мог выбрать имя для новорождённой малышке.