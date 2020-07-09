Совсем недавно в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» произошло пополнение в семье альпак Польки и Пушкина, у них родилась милая голубоглазая дочка. И в связи с таким событием директор зоопарка, Владимир Герасичкин, объявил онлайн-конкурс, чтобы любой желающий мог выбрать имя для новорождённой малышке.
Нижегородцы могут выбрать имя малышу альпаке
Само голосование решили провести в знаковый День семьи, любви и верности – 8 июля, когда новорождённая альпака уже достаточно окрепла. Предложить свой вариант имени или проголосовать за уже предложенный, можно в группе зоопарка в социальной сети «Вконтакте». Имя набравшее самое большое количество лайков станет победителем конкурса.
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