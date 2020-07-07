Нижний Новгород стал самым безопасным городом России в 2020 году

На втором месте Санкт-Петербург с индексом – 60.78, на третьем Москва – 60.32, на четвёртом идёт Екатеринбург – 52.75 и пятое место занимает Новосибирск – 52.46.

Во всём мире Нижний Новгород находится на 56 месте рейтинга безопасности. На первом с индексом – 92.58, расположился китайский город Циндао. Самым же опасным городом в мире считается столица Южно-Африканской Республики Претория, которая имеет самый низкий индекс среди 245 городов мира – 18.11.

Фото: Алексей Шевченко