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Нижний Новгород стал самым безопасным городом России в 2020 году

По информации исследовательского сервиса Numbeo в середине 2020 года Нижний Новгород имеет самый высокий индекс безопасности среди городов России – 69.47. 

 

На втором месте Санкт-Петербург с индексом – 60.78, на третьем Москва – 60.32, на четвёртом идёт Екатеринбург – 52.75 и пятое место занимает Новосибирск – 52.46.

Во всём мире Нижний Новгород находится на 56 месте рейтинга безопасности. На первом с индексом – 92.58, расположился китайский город Циндао. Самым же опасным городом в мире считается столица Южно-Африканской Республики Претория, которая имеет самый низкий индекс среди 245 городов мира – 18.11.

 

Фото: Алексей Шевченко

Дарья Колосова,
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