Нижний Новгород возобновляет авиарейсы на курорты

Рейсы до Сочи будут выполняться трижды в неделю авиакомпаниями Red Wings и «Россия». Первый полет стартует уже 22 июня. В Анапу с 25 июня по четвергам будет осуществлять рейсы «Нордвиа», с 26 июня по понедельникам и пятницам — «Россия». В Краснодар «Азимут» выполняет два вылета в неделю по средам и воскресеньям.

По четвергам в Симферополь будет доставлять Нордвиа». А, начиная с 22 июня, в столицу Крыма трижды в неделю можно будет долететь авиакомпанией «Россия». Red Wings начнет выполнение рейсов по средам и воскресеньям с 24 июня. В июле в Симферополь можно долететь в понедельник и четверг компанией «Северный ветер». «ИрАэро» по вторникам и субботам выполняет рейсы до Минеральных вод.

Помимо этого, в летнем расписании по-прежнему остаются авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Омск и другие города страны. Также напоминаем, что в настоящее время пассажирам, прибывающим из регионов в столицу Приволжья, больше не требуется соблюдать режим самоизоляции. Исключение составляют граждане, прилетевшие из-за границы.

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Фото: pixabay