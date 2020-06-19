Вчера на встрече с губернатором Нижегородской области мы почти два часа обсуждали проблемы ресторанной сферы, очень сильно пострадавшей в период пандемии. Меня поразило, что губернатор пошел навстречу практически во всех вопросах. Он дал комментарии по вопросам субсидий, рассказал о самом необычном решении проблемы во всей стране - создании орг.комитета по восстановлению направления общепита после пандемии, в котором будут принимать активное участие налоговая служба, РосПотребНадзор и заместитель губернатора. Они будут оперативно отвечать на вопросы, оказывать рестораторам поддержку и помощь.



Задан был и главный вопрос: когда же откроются рестораны и в городе начнется хоть какая-то жизнь? На что мы получили более чем обнадеживающий ответ. Выходит указ об открытии летних веранд, разрешении внутренней посадки до 30% под видео-наблюдением.

Учитывая, что во многих ресторанах уже установлены камеры, достаточно будет подключиться к системе наблюдения, которая будет не жестко штрафовать и уничтожать бизнес, а помогать собственникам следить за соблюдением всех мер предосторожности, чтобы сотрудники не халтурили и держали все вопросы по соблюдению безопасности на контроле.



В целом, прогнозы достаточно оптимистичные. Полноценно все рестораны смогут заработать на третьем этапе снятия изоляции. Сейчас мы на первом. И если все пойдет хорошо, то через месяц-полтора жизнь в Нижнем Новгороде вернется в прежнее русло.