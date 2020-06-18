24 июня в Нижнем Новгороде вместо традиционного парада состоится Марш Победы. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Кроме того, мероприятие пройдет без зрителей, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Марш Победы пройдет в Нижнем Новгороде без зрителей
Местом для проведения марша выбрана Нижне-Волжская набережная. В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет организован торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на мероприятие будет ограничен. Прямая трансляция события начнется сразу же после показа Парада Победы в Москве.
«Грамотная организация процессов и соблюдение норм санитарной безопасности способны свести риски к минимуму. В этом случае есть возможность организовать тщательный контроль за всеми участниками события», – прокомментировал решение Глеб Никитин.
18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого времени в регионе возобновили работу некоторые объекты розничной торговли, салоны красоты и храмы. С 12 июня жители региона могут посещать парки, музеи, библиотеки и не оформлять QR-коды.
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