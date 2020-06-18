Марш Победы пройдет в Нижнем Новгороде без зрителей

Местом для проведения марша выбрана Нижне-Волжская набережная. В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет организован торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на мероприятие будет ограничен. Прямая трансляция события начнется сразу же после показа Парада Победы в Москве.

«Грамотная организация процессов и соблюдение норм санитарной безопасности способны свести риски к минимуму. В этом случае есть возможность организовать тщательный контроль за всеми участниками события», – прокомментировал решение Глеб Никитин.

18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого времени в регионе возобновили работу некоторые объекты розничной торговли, салоны красоты и храмы. С 12 июня жители региона могут посещать парки, музеи, библиотеки и не оформлять QR-коды.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.