Скоростные поезда «Стриж» возобновят работу с 3 июля

«Это связано с постепенным увеличением спроса пассажиров на поездки вследствие снятия ограничений, которые действовали в различных регионах РФ», – сообщает пресс-служба РЖД.

Согласно временному графику, поезда будут курсировать в зависимости от дня недели. Кроме того, продолжит работу и четвертая пара поездов (№ 704 и № 705), которая ежедневно выезжает в 11.00 из Москвы и в 16.00 из Нижнего Новгорода.

Напомним, что с 1 мая Горьковская железная дорога (филиал РЖД) отменила движение трех пар поездов «Стриж» из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии. Тогда компания отметила, что при повышении спроса восстановит прежнее расписание поездов.

Фото: архив пресс-служб