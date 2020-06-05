Синяя пантера украсила площадь возле «Юпитера»

Как Евгений уточнил журналу «НН.Собака.ru», пантера и серый металлический олень, который ранее красовался на Стрелке, впредь будут находиться на площадке у «Юпитера» в качестве уличных экспонатов. Обе скульптуры радуют глаз стильным минимализмом и графичностью.

Евгений Кусков — владелец мастерской KenLamp. Ранее он рассказал журналу «НН.Собака.ru», какие этапы включает изготовление декоративных скульптур, как ему пришла идея работать в стилях Industrial и Loft, а также какие пространства наиболее часто украшают многогранными фигурами.

Фото: архив героев