Возле концертного зала «Юпитер» в Нижнем Новгороде установили скульптуру синей пантеры. Яркий арт-объект в стиле Loft стал настоящим украшением площади. Фотографиями скульптуры поделился в социальной сети «ВКонтакте» ее создатель Евгений Кусков.
Синяя пантера украсила площадь возле «Юпитера»
Как Евгений уточнил журналу «НН.Собака.ru», пантера и серый металлический олень, который ранее красовался на Стрелке, впредь будут находиться на площадке у «Юпитера» в качестве уличных экспонатов. Обе скульптуры радуют глаз стильным минимализмом и графичностью.
Евгений Кусков — владелец мастерской KenLamp. Ранее он рассказал журналу «НН.Собака.ru», какие этапы включает изготовление декоративных скульптур, как ему пришла идея работать в стилях Industrial и Loft, а также какие пространства наиболее часто украшают многогранными фигурами.
Фото: архив героев
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