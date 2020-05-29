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Нижегородский театр оперы и балета проводит конкурс детского рисунка

Нижегородский театр оперы и балета проводит конкурс детского рисунка, приуроченный к Дню защиты детей. Юным зрителям предлагается нарисовать любимого артиста, спектакль или любую другую ассоциацию с оперным театром. Победителя с его семьей пригласят на любой детский спектакль на выбор после открытия.

Чтобы принять участие, опубликуйте рисунок в соцсетях (ребенка или родителей) и отметьте тегом #театрННмоимиглазами. Прислать работу также можно в сообщения группы театра «ВКонтакте» vk.com/operann. Итоги подведут уже 1 июня.

Фото: архив организаторов

Наталия Россинская,
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