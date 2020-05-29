Нижегородский театр оперы и балета проводит конкурс детского рисунка, приуроченный к Дню защиты детей. Юным зрителям предлагается нарисовать любимого артиста, спектакль или любую другую ассоциацию с оперным театром. Победителя с его семьей пригласят на любой детский спектакль на выбор после открытия.