Нижегородский театр оперы и балета проводит конкурс детского рисунка, приуроченный к Дню защиты детей. Юным зрителям предлагается нарисовать любимого артиста, спектакль или любую другую ассоциацию с оперным театром. Победителя с его семьей пригласят на любой детский спектакль на выбор после открытия.
Нижегородский театр оперы и балета проводит конкурс детского рисунка
Чтобы принять участие, опубликуйте рисунок в соцсетях (ребенка или родителей) и отметьте тегом #театрННмоимиглазами. Прислать работу также можно в сообщения группы театра «ВКонтакте» vk.com/operann. Итоги подведут уже 1 июня.
Фото: архив организаторов
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