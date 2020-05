В Нижнем Новгороде появился арт-объект с цитатой из песни Боба Дилана

«“The Time They Are A-Changin’” — это одна из самых известных песен Боба Дилана, которая в свое время стала гимном поколения, требующего перемен, — написал Максим в Instagram. — Сегодня же перемены настигли каждого из нас. Времена меняются, и если мы не изменимся вместе с ними, то «утонем как камни» (“then you better start swimin’ or you’ll sink like a stone” — оригинальный текст песни).⠀

Объект простоял на своем месте недолго. Уже через два дня после появления его демонтировали.

Ранее нижегородский художник Синий карандаш создал арт-объект на фальш-фасаде гостиницы «Россия», когда она готовилась к сносу. Он рассказал, что лозунг «Демонтаж Строй Россия» не призывает к прямому действию, а «фиксирует некоторую отстраненность или, лучше сказать, невключенность жителей в процессы функционирования государства и трансформации его базовых законов».

Фото: Дима Четыре