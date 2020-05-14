Арсенал проведет в «Ночь музеев» онлайн-шоу в прямом эфире

Цель виртуального проекта «Ночь Светла» — не только увидеть улицы вновь закрытого города, но и составить его культурную карту, рассказав о важных и интересных местах, значимых проектах и неравнодушных жителях. Старт путешествия на Верхне-Волжской набережной перед закатом, завершение — глубокой музейной ночью во дворах улицы Рождественской. По дороге нам встретятся перспективы центральных улиц, уют закоулков и темнота оврагов.

Прогулка будет происходить на стыке онлайн и оффлайн. В оффлайне — художник, психогеограф Дмитрий Степанов и куратор, городской исследователь Александр Курицын будут всю ночь перемещаться по городским пространствам с камерами в руках, превращаясь в своего рода глаза города. В онлайне — главный редактор интернет-издания «The Village Нижний Новгород» Мария Гончарова и музейный педагог, сотрудник образовательного отдела Арсенала Римма Газе будут комментировать прогулку и модерировать разговоры вокруг нее. А журналист Марк Григорьев пройдется вместе с нами по тем же местам Нижнего Новгорода и теми же маршрутами, но в гугл-панорамах разных лет.

К путешествию можно присоединиться на сайте Арсенала, в социальных сетях и на YouTube-канале музея. Гостями прогулки в течение ночи станут художники Никита Номерз, Иван Серый и Артем Филатов, композитор Марк Булошников, куратор Алиса Савицкая, городские исследователи Андрей Амиров и Ира Маслова, директор Арсенала Анна Гор, историк Кирилл Кобрин, музыковед Ксения Ануфриева, поэты «Нижегородской волны» и еще несколько неожиданных героев.

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Фото: архив организаторов