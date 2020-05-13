Вышла серия авторских подкастов о Нижегородской ярмарке

Спикерами выступили: директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов, доктора филологических наук ИФиЖ ННГУ Мария Меньщикова и Алексей Коровашко, заведующая отделом научно-просветительской работы Нижегородского государственного художественного музея Елизавета Сурганова.

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Фото: архив Нижегородской ярмарки