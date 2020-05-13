В сети опубликована серия подкастов, в которых эксперты рассказывают интересные факты о Нижегородской ярмарке. Проект включает 9 серий, лекции выходили каждый понедельник, среду и пятницу с 20 апреля по 11 мая.
Вышла серия авторских подкастов о Нижегородской ярмарке
Спикерами выступили: директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов, доктора филологических наук ИФиЖ ННГУ Мария Меньщикова и Алексей Коровашко, заведующая отделом научно-просветительской работы Нижегородского государственного художественного музея Елизавета Сурганова.
Все лекции доступны для просмотра на YouTube-канале Нижегородской ярмарки, официальном сайте и в IGTV. Послушать подкасты также можно в сервисе Яндекс.Музыка.
Выпуски проекта созданы при поддержке журнала «НН.Собака.ru» и ПАО «Ростелеком».
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Фото: архив Нижегородской ярмарки
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