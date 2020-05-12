ЦИПР проведет онлайн-дискуссии о влиянии пандемии на цифровую экономику

Ведущие эксперты цифровой экономики России обсудят актуальные проблемы развития цифровой индустрии в стране в условиях пандемии. Модератором выступит телевизионный продюсер и журналист Тина Канделаки.

Серия стартует 13 мая с блока «Удаленная работа в период пандемии и после». В ней примут участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков, вице-президент по маркетингу массового рынка «ВымпелКом» Ирина Лебедева, директор по отраслевым направлениям организации «Цифровая экономика» Павел Анисимов, заместитель председателя совета директоров ГК «ХайТэк» Сергей Черных.

«Традиционно оффлайн-конференция проходила в мае-июне, но в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нам пришлось сдвинуть срок ее проведения. Тем не менее, цифровые технологии позволяют нам восполнить недостаток личного общения и обсудить в онлайн-режиме актуальные темы, возникшие в отрасли в результате эпидемии», – заявила директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Весенний цикл будет состоять из четырех онлайн-сессий длительностью 40-50 минут, они будут проходить в вечернее время, с 18:30. Помимо проблем, связанных с удаленной работой, сессии затронут следующие темы: «Цифровые сервисы во время пандемии: коронавирус как катализатор развития технологий», «Цифровой профиль гражданина, цифровой след», а также «Сфера услуг: возможности оффлайна в онлайне».

«Пандемия коронавируса лишь ускорила процессы цифровой трансформации общества и бизнеса, идущие в последние несколько лет. Кризис, вызванный ограничительными мерами, введенными большинством стран мира, не только нанес удар по традиционной экономике, но и придал импульс для развития новой, цифровой экономики. Я с большим интересом жду разговора с ведущими деятелями цифровой отрасли о том, как именно трансформируется бизнес в России под воздействием новой реальности», – отметила Тина Канделаки.

Трансляции онлайн-сессий «ЦИПР ДОМА» будет проходить в YouTube-канале ЦИПР и организации «Цифровая экономика». Трансляция будет доступна также на сайте ЦИПР. Вопросы участникам дискуссии можно будет задавать через Telegram в чат @CIPRtalk.

ЦИПР традиционно проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ и Правительства Нижегородской области.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.

Фото: архив организаторов