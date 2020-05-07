Владимир Панов будет заниматься развитием Арктики и Северного морского пути

В среду, 6 мая, в нижегородской думе прошло внеочередное заседание, на котором Панов досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом на другую работу. Экс-мэр назначил первым своим заместителем Юрия Шалабаева.

Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул тогда еще врио губернатора региона Глеб Никитин.

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