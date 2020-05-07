Владимир Панов, покинувший пост мэра Нижнего Новгорода 6 мая, на новой работе будет заниматься развитием Арктики и Северного морского пути. В зоне его ответственности также будут интересы бизнеса в лице госкорпорации «Росатом», сообщил «НН.Собаке.ru» источник.
Владимир Панов будет заниматься развитием Арктики и Северного морского пути
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Фото: Владимир Панов, Instagram
В среду, 6 мая, в нижегородской думе прошло внеочередное заседание, на котором Панов досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом на другую работу. Экс-мэр назначил первым своим заместителем Юрия Шалабаева.
Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул тогда еще врио губернатора региона Глеб Никитин.
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