В Нижнем Новгороде развалили «Россию»: смотрите фото, как сейчас выглядит гостиница

Здание начали разваливать на прошлой неделе, но уже совсем скоро от знаменитой гостиницы ничего не останется.

То, что гостиница «Россия», или «Волжский откос» может пойти под снос, раньше казалось невероятным. Однако в 2008 году здание закрыли на реконструкцию, оно оказалось заброшенным почти на 12 лет. За это время гостиница окончательно пришла в негодность, поэтому у реставраторов не осталось другого выхода, кроме как снести ее и возвести на этом месте новое строение в том же стиле.

Внутренняя планировка на первом этаже будет по возможности повторять прежнюю – даже ресторан останется на своем месте. А вот выше будут апартаменты и жилые помещения, поэтому планировку придется поменять.

Здание станет выше за счет двух этажей, которые будут надстроены. Но они будут убраны с главной линии вглубь. Так что с Верхневолжской набережной или из Александровского сада они не будут видны.

Фото: Гуля Вишнякова и Алик Якубович