Нижегородская ярмарка запускает проект «Ярмарка. Неизвестное»

В серии подкастов исследователи разных областей расскажут интересные факты о Нижегородской ярмарке и о выдающихся людях, тесно связанных с этим местом. Каждая лекция – виртуальное путешествие во времени. Формат разговорного ток-шоу позволит узнать новое о Нижегородской ярмарке в любое удобное время, даже за домашними делами.

Эксперты (спикеры):