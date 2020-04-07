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Нижегородская ярмарка запускает проект «Ярмарка. Неизвестное»

В серии подкастов исследователи разных областей расскажут интересные факты о Нижегородской ярмарке и о выдающихся людях, тесно связанных с этим местом. Каждая лекция – виртуальное путешествие во времени. Формат разговорного ток-шоу позволит узнать новое о Нижегородской ярмарке в любое удобное время, даже за домашними делами.

 

Эксперты (спикеры):

  • Искусствовед Елизавета Сурганова (Нижегородский государственный художественный музей);
  • Генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрий Филиппов.

  • artchive.ru

В первом выпуске уникальная аудиоэкскурсия по картине Алексея Боголюбова «Нижегородская ярмарка. Колокольный ряд» с искусствоведом Елизаветой Сургановой.

В первой лекции выясним:

  • Историю создания картины и её сюжет.
  • Какой это жанр?
  • Что мы не сможем увидеть с первого взгляда?
  • Какую тайну спрятало полотно?
  • Удалось ли картине сохранить историческую достоверность?

С историческими фактами поможет разобраться директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрий Филиппов.

Все материалы будут размещены на сайте и в социальных сетях Нижегородской ярмарки. Генеральный партнер проекта – компания «Ростелеком».

 

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