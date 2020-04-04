Стало известно, какие нижегородские предприятия возобновят работу 6 апреля

Предполагается, что сотрудники данных компаний приступят к работе уже в понедельник, 6 апреля. С подробным перечнем предприятий можно ознакомиться на сайте правительства. В списки попали строительные фирмы, транспортные организации и дорожное хозяйство, промышленные предприятия, АПК, а также компании, занимающиеся ИТ, телекоммуникациями и связью.

30 марта губернатор подписал указ о введении в Нижегородской области режима полной самоизоляции. С этого времени выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами.

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Фото: pixabay