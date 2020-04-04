Правительство Нижегородской области обнародовало списки предприятий, которые получили право работать во время режима самоизоляции. Ими стали порядка 1000 организаций из различных сфер, сообщается на сайте регионального кабмина.
Стало известно, какие нижегородские предприятия возобновят работу 6 апреля
Предполагается, что сотрудники данных компаний приступят к работе уже в понедельник, 6 апреля. С подробным перечнем предприятий можно ознакомиться на сайте правительства. В списки попали строительные фирмы, транспортные организации и дорожное хозяйство, промышленные предприятия, АПК, а также компании, занимающиеся ИТ, телекоммуникациями и связью.
30 марта губернатор подписал указ о введении в Нижегородской области режима полной самоизоляции. С этого времени выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами.
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Фото: pixabay
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