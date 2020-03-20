Синий карандаш создал арт-объект на гостинице «Россия»

Художник

«Демонтаж Строй Россия» — это пассивный лозунг. Но не призывающий к действию, а фиксирующий некоторую отстраненность или, лучше сказать, невключенность жителей в процессы функционирования государства и трансформации его базовых законов. Суровеющий последние пятнадцать лет строй не сегодня-завтра демонтирует существующую систему управления во благо вечного возвращения. И все более-менее знают, зачем меняют Конституцию и, надеемся, что даже прочитали переформулированные и добавленные параграфы и, конечно же, представили себе грядущие улучшения, рост экономики, рывок в уровне жизни и полный соцпакет, как раз в Конституции гарантированный.

Физический снос гостиницы «Россия» в этой связи — случайное, но показательное совпадение — она тухла вместе с нами, вот-вот будет снесена, и на ее месте обещают точно такую же, но только лучше и не для всех.

Еще есть одна причина, почему именно на гостинице — директор ООО «Сервис-отель», собственник здания Вера Терещенкова ранее отмечала, что на ограждении стройки предлагается разметить исторические фотографии или стрит-арт. Можно считать, что это был первый, пробный шар.

И, кстати, внутри гостиницы мы столкнулись с одиноким охранником, который пообещал нас отбуцкать, изнасиловать и отправить домой в гробу — в общем, вел себя характерно легитимно. Привет ему.