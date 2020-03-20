Нижегородский художник Синий карандаш создал новый арт-объект на фальш-фасаде гостиницы «Россия», которая готовится к сносу. Фотографию надписи «Демонтаж Строй Россия» он опубликовал в своем Instagram.
Синий карандаш создал арт-объект на гостинице «Россия»
«НН.Собака.ru» решила разобраться, что означает такой лозунг и почему местом для арт-объекта была выбрана именно гостиница «Россия».
Синий карандаш
Художник
«Демонтаж Строй Россия» — это пассивный лозунг. Но не призывающий к действию, а фиксирующий некоторую отстраненность или, лучше сказать, невключенность жителей в процессы функционирования государства и трансформации его базовых законов. Суровеющий последние пятнадцать лет строй не сегодня-завтра демонтирует существующую систему управления во благо вечного возвращения. И все более-менее знают, зачем меняют Конституцию и, надеемся, что даже прочитали переформулированные и добавленные параграфы и, конечно же, представили себе грядущие улучшения, рост экономики, рывок в уровне жизни и полный соцпакет, как раз в Конституции гарантированный.
Физический снос гостиницы «Россия» в этой связи — случайное, но показательное совпадение — она тухла вместе с нами, вот-вот будет снесена, и на ее месте обещают точно такую же, но только лучше и не для всех.
Еще есть одна причина, почему именно на гостинице — директор ООО «Сервис-отель», собственник здания Вера Терещенкова ранее отмечала, что на ограждении стройки предлагается разметить исторические фотографии или стрит-арт. Можно считать, что это был первый, пробный шар.
И, кстати, внутри гостиницы мы столкнулись с одиноким охранником, который пообещал нас отбуцкать, изнасиловать и отправить домой в гробу — в общем, вел себя характерно легитимно. Привет ему.
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Фото: архив героев
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