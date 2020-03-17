18+

Спешите видеть

Доподлинно не известно, на сколько это может затянуться. Конечно, не стоит рисковать здоровьем, отправляясь в людные места. Но вот прогулки на свежем воздухе ВОЗ настойчиво рекомендует, а экскурсии численностью до 50 человек одобрит даже Минздрав. И Минкульт, конечно.

Пока за развитие локального туризма в Нижнем отвечает столица: «Ласточки» и «Стрижи» каждую пятницу исправно выпускают на перроны Московского вокзала путешественников, которых временно не привлекает Азия и не мечтает принять Европа. И если гостям города для хорошего уикенда достаточно Покровки и стритарта вперемешку с локальным стритфудом, то местным этого уже мало. Не претендуя на всеохватность, рассказываем, как в Нижнем Новгороде найти хорошего гида, а куда можно отправиться самому, чтобы провести это время с пользой.

Город-загород

Пионер фейсбук-туров в Нижнем, журналист и блогер Анна Вингурт за семь лет создала клуб путешественников, которым одинаково легко собираться в тур по городам Золотого кольца и на Тропу зубра в заказник, спуститься в действующую шахту и попробовать президентского мороженого. Они находят любовь всей своей жизни где-то по дороге из Арзамаса в Болдино. В ближайших планах – Богородск и Оранки, Полховский Майдан с его матрешками, Дивеево, Семеновская хохлома и Конезавод в Перевозе.

страница в Facebook

История в деталях

Татьяна Нечаева – этнограф и экскурсовод, к которому стоит прислушаться, когда «все знаешь». За открытиями к ней на прогулки идут нижегородцы в пятом поколении и даже коллеги-гиды. В соавторстве с Ириной Потрикеевой они проводят экскурсии о живом городе. Чтобы Горький из бронзового стал снова человечным, стоит послушать о женщинах, которых он любил. Про красу и гордость революции - речников Волжской Военной флотилии – всегда актуально. Про «румяных гимназисток» - неизменно приятно. Авторские экскурсии этим супервостребованным экскурсоводам удается проводить только в праздничные дни и иногда по воскресеньям. Следите за анонсами.

страница в Facebook 

Трамвайная урбанистика

Уличный фотограф Дима Четыре на свои #progulkah собирает нереальное количество людей, которые в принципе не понимают и не принимают формата классических экскурсий. Еще он работает в Институте развития городской среды Нижегородской области, который помогает меняться городам региона. Если в его Инстаграм  нет традиционного отчета о погоде на фоне Стрелки, значит, он путешествует по миру и рассказывает о других городах. Отдельная его любовь – трамваи, а одна из популярных прогулок – поездка на трамваях от центра к окраинам Автозавода в Стригинский лес.

ссылка на Instagram 

«Люди железны»

Гид, блогер, журналист и активист всех городских преобразований Виктория Азарова – один из авторов полновесного альбома по истории старообрядчества. Московская Рогожа, нижегородский север, где до сих пор сохранились усадьбы миллионеров-старообрядцев, места, связанные с жизнью протопопа Аввакума – все это необходимо увидеть для понимания местного менталитета и характера. В семнадцатом веке в нижегородской тайге новую родину нашли особенные люди, готовые идти против царя и умирать за веру. Экскурсии Виктории не заперты в рамках одной темы, как и не ограничены пространством одного города. 

ссылка VK

Сам себе гид

Если идея прогуляться по городу пришла вам, когда все гиды из нашего небольшого обзора уже «в полях», смело идите сами на Гребешок и Черниговскую. Там дом мукомола Башкирова, который до сих пор остается жилым, спуск по дебрям бывшей Ярилиной горы к церкви Иоанна Предтечи, Метромост со стрит-артом, Казанский вокзал, ставший самым красивым производственным зданием Европы, история несчастной любви первого из Романовых … Придется немного подготовиться, но оно того стоит. Тем более, что скоро вся эта атмосфера заброшенности и очарование тлена могут исчезнуть. Если планы по преобразованию Черниговской скоро сбудутся, то нужно поспешить увидеть старый Нижний таким. Он хорош.

текст: Наталья Думкина

фото из архивов героев

Anabaz,
Комментарии

Наши проекты