Спешите видеть

Сам себе гид

Если идея прогуляться по городу пришла вам, когда все гиды из нашего небольшого обзора уже «в полях», смело идите сами на Гребешок и Черниговскую. Там дом мукомола Башкирова, который до сих пор остается жилым, спуск по дебрям бывшей Ярилиной горы к церкви Иоанна Предтечи, Метромост со стрит-артом, Казанский вокзал, ставший самым красивым производственным зданием Европы, история несчастной любви первого из Романовых … Придется немного подготовиться, но оно того стоит. Тем более, что скоро вся эта атмосфера заброшенности и очарование тлена могут исчезнуть. Если планы по преобразованию Черниговской скоро сбудутся, то нужно поспешить увидеть старый Нижний таким. Он хорош.