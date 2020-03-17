Доподлинно не известно, на сколько это может затянуться. Конечно, не стоит рисковать здоровьем, отправляясь в людные места. Но вот прогулки на свежем воздухе ВОЗ настойчиво рекомендует, а экскурсии численностью до 50 человек одобрит даже Минздрав. И Минкульт, конечно.
Спешите видеть
Пока за развитие локального туризма в Нижнем отвечает столица: «Ласточки» и «Стрижи» каждую пятницу исправно выпускают на перроны Московского вокзала путешественников, которых временно не привлекает Азия и не мечтает принять Европа. И если гостям города для хорошего уикенда достаточно Покровки и стритарта вперемешку с локальным стритфудом, то местным этого уже мало. Не претендуя на всеохватность, рассказываем, как в Нижнем Новгороде найти хорошего гида, а куда можно отправиться самому, чтобы провести это время с пользой.
Город-загород
Пионер фейсбук-туров в Нижнем, журналист и блогер Анна Вингурт за семь лет создала клуб путешественников, которым одинаково легко собираться в тур по городам Золотого кольца и на Тропу зубра в заказник, спуститься в действующую шахту и попробовать президентского мороженого. Они находят любовь всей своей жизни где-то по дороге из Арзамаса в Болдино. В ближайших планах – Богородск и Оранки, Полховский Майдан с его матрешками, Дивеево, Семеновская хохлома и Конезавод в Перевозе.
История в деталях
Татьяна Нечаева – этнограф и экскурсовод, к которому стоит прислушаться, когда «все знаешь». За открытиями к ней на прогулки идут нижегородцы в пятом поколении и даже коллеги-гиды. В соавторстве с Ириной Потрикеевой они проводят экскурсии о живом городе. Чтобы Горький из бронзового стал снова человечным, стоит послушать о женщинах, которых он любил. Про красу и гордость революции - речников Волжской Военной флотилии – всегда актуально. Про «румяных гимназисток» - неизменно приятно. Авторские экскурсии этим супервостребованным экскурсоводам удается проводить только в праздничные дни и иногда по воскресеньям. Следите за анонсами.
Трамвайная урбанистика
Уличный фотограф Дима Четыре на свои #progulkah собирает нереальное количество людей, которые в принципе не понимают и не принимают формата классических экскурсий. Еще он работает в Институте развития городской среды Нижегородской области, который помогает меняться городам региона. Если в его Инстаграм нет традиционного отчета о погоде на фоне Стрелки, значит, он путешествует по миру и рассказывает о других городах. Отдельная его любовь – трамваи, а одна из популярных прогулок – поездка на трамваях от центра к окраинам Автозавода в Стригинский лес.
«Люди железны»
Гид, блогер, журналист и активист всех городских преобразований Виктория Азарова – один из авторов полновесного альбома по истории старообрядчества. Московская Рогожа, нижегородский север, где до сих пор сохранились усадьбы миллионеров-старообрядцев, места, связанные с жизнью протопопа Аввакума – все это необходимо увидеть для понимания местного менталитета и характера. В семнадцатом веке в нижегородской тайге новую родину нашли особенные люди, готовые идти против царя и умирать за веру. Экскурсии Виктории не заперты в рамках одной темы, как и не ограничены пространством одного города.
Сам себе гид
Если идея прогуляться по городу пришла вам, когда все гиды из нашего небольшого обзора уже «в полях», смело идите сами на Гребешок и Черниговскую. Там дом мукомола Башкирова, который до сих пор остается жилым, спуск по дебрям бывшей Ярилиной горы к церкви Иоанна Предтечи, Метромост со стрит-артом, Казанский вокзал, ставший самым красивым производственным зданием Европы, история несчастной любви первого из Романовых … Придется немного подготовиться, но оно того стоит. Тем более, что скоро вся эта атмосфера заброшенности и очарование тлена могут исчезнуть. Если планы по преобразованию Черниговской скоро сбудутся, то нужно поспешить увидеть старый Нижний таким. Он хорош.
текст: Наталья Думкина
фото из архивов героев
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