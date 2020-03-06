Рекордно теплая погода ждет нижегородцев 8 марта

Как рассказали синоптики, в праздничный день температура воздуха в регионе днем будет от +6°С до +11°С. Ночью столбили термометров опустятся до +1°С…+6°С. Днем в областном центре ожидается от +8°С до +10°С, в ночное время — от +2°С до +7°С.

Однако, как информирует портал Gismeteo, в Международный женский день в Нижнем пройдет дождь. Кроме того, метеорологи прогнозируют пасмурную погоду.

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