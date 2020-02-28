Этой весной арка электрических витаминов, что находится на площади Маркина в Нижнем Новгороде, зацветет розами. А все потому, что 1 марта наступает не только долгожданное теплое время года, но и стартует новый сезон шоу «Холостяк» на ТНТ. В этот день каждый, кто придет на площадь Маркина, сможет сделать самое романтичное фото для своих соцсетей! Не забудьте отметить публикацию хештегом #холостякнн.
Арка на площади Маркина зацветет розами
Ранее ТНТ объявил дату старта нового сезона шоу «Холостяк» с доктором Антоном Криворотовым. В этом сезоне не будет погони за глянцем, инстаграмных чувств и звездных масок. Впервые в истории героем шоу будет человек, профессия которого не связана с шоу-бизнесом.
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