Арка на площади Маркина зацветет розами

Ранее ТНТ объявил дату старта нового сезона шоу «Холостяк» с доктором Антоном Криворотовым. В этом сезоне не будет погони за глянцем, инстаграмных чувств и звездных масок. Впервые в истории героем шоу будет человек, профессия которого не связана с шоу-бизнесом.

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