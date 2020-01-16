Аквапарк на Гагарина планируют открыть уже в сентябре

«Океанис», помимо аквапарка, будет включать в себя торговый центр с ресторанным двориком, зоной детских развлечений и фитнес-клубом. В пространстве современного четырехуровневого комплекса общей площадью 105 608 квадратных метров разместятся бутики известных марок одежды, обуви и аксессуаров, предприятия сферы услуг, ресторанный дворик, а также продуктовый гипермаркет.

Аквапарк, являющийся жемчужиной комплекса, займет площадь 40 000 квадратных метров. Кроме аттракционов, для гостей будет создан специальный термальный блок с различными видами бань и саун (инфракрасные бани, парильные римские, финская сауна, альпийские и русские бани, хамам, римские и гидромассажные бассейны, купели).

Для комфорта посетителей предусмотрен подземный паркинг на 428 машиномест. Территория вокруг возводимого здания также будет благоустроена: на ней будет размещено около 500 машиномест.

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Фото: архив пресс-служб