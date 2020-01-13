В Нижний Новгород вернутся метель и гололед

В начале наступившей недели в Нижнем Новгороде ожидается метель, иногда переходящая в дождь, а также гололедица на дорогах. Согласно информации Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие два дня, 13 и 14 января, температура воздуха в городе будет колебаться в районе 0°C.