В начале наступившей недели в Нижнем Новгороде ожидается метель, иногда переходящая в дождь, а также гололедица на дорогах. Согласно информации Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие два дня, 13 и 14 января, температура воздуха в городе будет колебаться в районе 0°C.
В Нижний Новгород вернутся метель и гололед
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Фото: Никита Духник
В понедельник и вторник прогнозируют пасмурную погоду, будет дуть западный ветер.
«НН.Собака.ru» решила развести тучи над Нижним Новгородом и поделиться фотографией первого лунного затмения в этом году. Снимок любезно предоставил Никита Духник.
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