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В Нижний Новгород вернутся метель и гололед

В начале наступившей недели в Нижнем Новгороде ожидается метель, иногда переходящая в дождь, а также гололедица на дорогах. Согласно информации Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие два дня, 13 и 14 января, температура воздуха в городе будет колебаться в районе 0°C.

  • Фото: Никита Духник

В понедельник и вторник прогнозируют пасмурную погоду, будет дуть западный ветер. 

«НН.Собака.ru» решила развести тучи над Нижним Новгородом и поделиться фотографией первого лунного затмения  в этом году. Снимок любезно предоставил Никита Духник.

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Наталия Болотова,
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