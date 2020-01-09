МЧС объявило в Нижегородской области предупреждение из-за сильного ветра

По данным синоптиков, на дорогах высока вероятность возникновения наката и гололедицы, а также ухудшения видимости до 500 метров и менее. В связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям рекомендуется плотно закрывать окна и двери, а на улице держаться подальше от линий электропередач, деревьев и легких конструкций.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru и VK.