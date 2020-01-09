В четверг, 9 ноября, в Нижнем Новгороде и области ожидаются сильная метель и порывы ветра до 15 м/с. Такая погода сохранится весь день вплоть до позднего вечера, сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
МЧС объявило в Нижегородской области предупреждение из-за сильного ветра
По данным синоптиков, на дорогах высока вероятность возникновения наката и гололедицы, а также ухудшения видимости до 500 метров и менее. В связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям рекомендуется плотно закрывать окна и двери, а на улице держаться подальше от линий электропередач, деревьев и легких конструкций.
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