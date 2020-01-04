5, 6 и 7 января в Нижнем Новгороде состоится «Рождественская фиеста» воздухоплавателей. В этом году сделать праздник для города приедут пилоты из Липецкой области, республики Татарстан и Марий Эл. В грядущее Рождество в небо над Нижним поднимутся около 7 аэростатов, которые можно будет увидеть с разных точек приволжской столицы.
Воздушные шары взлетят в небо над Нижним Новгородом в Рождество
Воздушные шары стартуют с площадки у Нижегородской ярмарки с 13.30 до 15.00. 6 января с 18.00 будут осуществляться привязные полеты, а с 19.30 аэростаты выстроятся для ночного свечения.
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Фото: архив организаторов
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