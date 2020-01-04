Воздушные шары взлетят в небо над Нижним Новгородом в Рождество

Воздушные шары стартуют с площадки у Нижегородской ярмарки с 13.30 до 15.00. 6 января с 18.00 будут осуществляться привязные полеты, а с 19.30 аэростаты выстроятся для ночного свечения.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru и VK.

Фото: архив организаторов