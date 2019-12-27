Снег выпадет в Нижнем Новгороде в конце недели

По данным синоптиков, в субботу, 28 декабря, весь день будет светить солнце. Столбики термометров покажут -7...-8°С, скорость северо-восточного ветра составит 7-9 м/с.

В ночь на воскресенье, 29 декабря, в столице Приволжья пройдет снегопад. Днем ветер подует со скоростью 4-8 м/с, но к вечеру ослабнет до 2-5 м/с.

Ранее сообщалось, что каток «Новогоднее чудо» откроется на Нижне-Волжской набережной.

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