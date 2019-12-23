В шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ победил нижегородец Кирилл Цыганов

В этом году в шоу не было очевидного лидера — практически все финалисты в разное время становились лучшими в своих командах, есть среди них и победители других танцевальных шоу, и успешные участники прошлых сезонов, и известные в танцевальном сообществе хореографы, но именно Кирилл Цыганов одержал победу, покорив зрителей, не только высоким уровнем профессионализма, но и своей честностью и добротой.

На втором месте оказался Германа Ромазанова, который на протяжении всех концертов был бессменным лидером команды Егора Дружинина, любимцы женской аудитории – трио Drama Kings заняли третье место, а контемпорари-дива Алина Кобиляк - четвертое, победитель украинского танцевального шоу Вова Раков оказался на пятом месте, а звезда международных конкурсов Мария Дружинина заняла почетное шестое место.

Кирилл Цыганов: «Я никогда не чувствовал ничего подобного и вообще не ожидал, что я буду победителем шоу «ТАНЦЫ». Я не шел к этому, и, наверное, благодаря тому, что я больше увлекался процессом, у меня получалось быть искренним. Я не думал о том, что идти надо обязательно до конца, выжать из себя все силы. Я просто делал то, что от меня требовалось, и кайфовал от этого. На сцене в финале я сильно волновался – именно из-за самого момента, а не из-за мыслей о том, выиграю я или нет. Меня порадовал бы любой исход. То, что я стал победителем, повергло меня в шок. Не знаю, когда у меня получится в это поверить, и я не знаю, какие слова нужно подобрать, чтобы описать мои эмоции. Я, конечно, готовил финальную речь – но не финальную речь победителя. Поэтому немного растерялся и говорил все, что пришло в голову. Но это было искренне. Мне хочется благодарить всех и всё за то, что этот момент случился в моей жизни».

В этом сезоне Кирилл Цыганов пришел на кастинг шоу «ТАНЦЫ» не впервые – в прошлых сезонах наставники советовали ему лучше готовиться, но при этом отмечали огромный потенциал танцовщика. Наставница Татьяна Денисова в интервью и профайлах не раз отмечала обаяние Кирилла, который раскрывается в моменте, когда он выходит на сцену.

«Победа в проекте нужна Кириллу не как артисту, а как человеку. Она изменит его жизнь» – считает Татьяна Денисова.

Фото: архив организаторов